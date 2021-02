Il titolare di un internet point di Valguarnera Caropepe avrebbe consentito ai clienti di collegarsi, attraverso la rete internet, a siti online di giochi e scommesse, nonostante l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli imponga il blocco agli accessi a questi siti.

A rilevare l'infrazione sono stati i carabinieri del comando provinciale di Enna che hanno effettuato il controllo all'attività insieme agli ispettori dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della sezione controlli di Caltanissetta.

I militari hanno sequestrato i computer presenti all'interno dei locali che non rispondevano alle caratteristiche tecniche prescritte e che erano utilizzati per la navigazione su piattaforme di gioco e scommesse. Per il titolare dell'internet point è stata elevata una sanzione amministrativa complessiva di 250mila euro.