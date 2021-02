Con 491 nuovi positivi e 23.091 tamponi processati, l'andamento del contagio nell'Isola si attesta in discesa rispetto a ieri, con un'incidenza di poco sopra al 2,1 per cento . I dati incoraggianti preannunciano la zona gialla di lunedì per effetto dei numeri degli ultimi giorni. La Sicilia è la dodicesima regione per numero dei nuovi contagi.

Gli attuali positivi nell'Isola sono 35.307, con 1348 casi di Covid in meno rispetto a ieri. È di 1818 il numero dei guariti. Nelle ultime 24 ore ci sono state 21 vittime che portano il totale a 3804 dall'inizio della pandemia. Negli ospedali siciliani continuano a diminuire i ricoveri, che adesso sono 1224: 12 in meno rispetto a ieri. Aumentano i casi in Terapia intensiva: sono 169, quattro in più a differenza dell'ultimo bollettino.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 150 casi, Catania 106, Messina 89, Trapani 29, Siracusa 47, Ragusa 14, Caltanissetta 15, Agrigento 35 e Enna 6.