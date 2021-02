Sequestrato l'ex carcere borbonico di Ortigia. Il provvedimento è stato disposto dal tribunale di Siracusa, su richiesta della procura, ed è legato allo stato di grave deterioramento di un immobile dall'alto valore storico.

L'ex penitenziario, che si trova in via Vittorio Veneto, un tempo Mastrarua di Ortigia, è conosciuto dai cittadini siracusa come a casa cu n'occhiu (la casa con un occhio, ndr) e rappresenta una delle testimonianze della riforma carceraria attuata dai Borboni. L'immobile è di proprietà del Libero consorzio comunale, l'ex Provincia.

Dai sopralluoghi fatti dai militari del nucleto di tutela del patrimonio sono stati accertati gli importanti danni agli elementi strutturali e il concreto rischio di crollo. Il progetto del carcere, che ambiva a seguire i dettami del giurista inglese Jeremy Bentham, consentiva di osservare tutti i prigionieri da qualunque punto del cortile di forma ottagonale. L'ex penitenziario è rimasto in funzione per 135 anni, fino al 1991, quando fu sgomberato in seguito al terremoto di Santa Lucia del 1990.