«Ci hanno scritto "bastardi" e altre parole pesanti, minando anche la sfera personale. Da oggi denunceremo alle autorità chiunque ci insulti sui social». Quello di Mario Bosco, vicecomandante della polizia municipale di Trapani che ha momento guida il comando, vuole essere un avvertimento agli utenti che su Facebook da mesi insultano e offendono l'intero corpo dei vigili urbani.

In realtà, in qualche caso, le segnalazioni all'autorità giudiziaria sono già state fatte. Parole forti, offese, ingiurie e insulti sarebbero arrivati all'indirizzo dei vigili urbani per i più svariati motivi. «Una volta perché siamo arrivati in ritardo sul luogo di un incidente - spiega Bosco a MeridioNews - In un'altra occasione, per una vicenda che aveva visto come protagonista un cane». Il vicecomandante Bosco si mostra aperto a raccogliere le lamentale e le critiche che possono arrivare dai cittadini. «Capisco la contrarietà delle persone, ma dobbiamo fare i conti con la carenza di personale che spesso non ci permette di coprire bene tutto il territorio».

Con 27 vigili urbani impegnati nel capoluogo trapanese accade anche che si debbano gestire più situazioni nello stesso momento. «È il caso di un trattamento sanitario obbligatorio durante la festa patronale». Una carenza di personale che il vicecomandante ha già segnalato anche al prefetto. «Siamo pronti a ricevere chiunque voglia farci notare un errore - aggiunge Bosco - Ma gli insulti li trovo scorretti sempre e nei confronti di chiunque, a maggior ragione se sono rivolti a chi indossa una divisa». Lo scorso settembre la macchina di Bosco è stata distrutta da un incendio: un episodio su cui continua a indagare la magistratura.