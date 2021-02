«Ho buoni motivi per pensare che, con il dato ufficiale di domani, potremmo avere non solo la conferma di zona gialla, ma anche la possibilità di autorizzare i ristoratori ad aprire i loro locali fino alle ventidue già per la festa di San Valentino». È l'ultima uscita del presidente Nello Musumeci, che in una conferenza stampa tenuta a palazzo d'Orlans anticipa che, se i dati dovessero mantenere il trend positivo delle ultime ore, già in questo fine settimana, in occasione della festa dedicata agli innamorati, i ristoratori potrebbero ospitare i propri clienti e chiudere alle 22 invece che alle 18, come stabilito dagli ultimi Dpcm.