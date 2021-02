Un deposito abusivo di bombole di gpl, utilizzato dal titolare di una ditta dedita al commercio di combustibile per uso domestico, è stato scoperto dal comando provinciale della guardia di finanza di Trapani. Alla richiesta dei militari di esibire le autorizzazioni, il titolare della ditta ha dichiarato di non avere mai dato alcuna comunicazione dell'inizio della propria attività - avviata nel 2008 - e di non avere mai richiesto alcuna autorizzazione per il deposito delle bombole.