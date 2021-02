Alle 2.52 di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta per un incendio divampato in un garage adibito a deposito di attrezzi vari di muratura . Il rogo si è sviluppato in via Palmiro Togliatti , all’angolo con via Garibaldi. I materiali di ogni genere ammassati e stipati in piccoli spazi hanno rapidamente determinato lo sviluppo di fiamme alte, tali da creare panico fra gli abitanti della zona , e i residenti negli edifici confinati, nel deposito erano stipate anche tre bombole vuote di gpl.

Alle 2.52 di oggi la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria è intervenuta per un incendio divampato in un garage adibito a deposito di attrezzi vari di muratura. Il rogo si è sviluppato in via Palmiro Togliatti, all’angolo con via Garibaldi. I materiali di ogni genere ammassati e stipati in piccoli spazi hanno rapidamente determinato lo sviluppo di fiamme alte, tali da creare panico fra gli abitanti della zona, e i residenti negli edifici confinati, nel deposito erano stipate anche tre bombole vuote di gpl.

Personale dei Vigili del fuoco ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento mentre la sala operativa della centrale ha disposto l’intervento di una squadra da Ragusa e di due autobotti per il rifornimento idrico. Si segnalano danni al muro di confine con la abitazione limitrofa in via Garibaldi e alla copertura e alle pareti di confine si evidenziano anche in una pizzeria attigua.

Sul posto è intervenuta nel corso della notte, per gli adempimenti di competenza una pattuglia dei carabinieri, mentre nella mattinata per le verifiche di rito è stato richiesto l’intervento della polizia municipale e dei competenti uffici tecnici comunali, la squadra dei pompieri è rimasta sul posto per la bonifica e lo spegnimento di ulteriori focolai.