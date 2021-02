Sono 478 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 22.446 tamponi processati. Cala ulteriormente il dato dei positivi, che ieri si attestava sui 574, facendo registrare il dato più basso dall'inizio del nuovo anno. Secondo i dati diramati dalla Regione, la Sicilia è sesta in Italia per numero di contagi, con una incidenza di poco sopra il 2,1 per cento. Sono 22 le vittime nelle ultime ventiquattro ore, per un totale di 3.704 dall'inizio della pandemia.