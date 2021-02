Dovrà scontare una pena a quattro anni Christian Terranova , il 30enne di Siracusa condannato per avere messo e fatto esplodere un ordigno all'ingresso di un punto vendita Primigi Store a S anta Teresa di Riva , in provincia di Messina. L'atto intimidatorio risale al 2018.

Dovrà scontare una pena a quattro anni Christian Terranova, il 30enne di Siracusa condannato per avere messo e fatto esplodere un ordigno all'ingresso di un punto vendita Primigi Store a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina. L'atto intimidatorio risale al 2018.

Dalle indagini è emerso che Terranova fu ingaggiato dal titolare di alcuni negozi della stessa catena che rischiava di perdere la possibilità di utilizzare il marchio, in seguito a pesanti ritardi nei pagamenti delle forniture. La vittima, infatti, era il capoarea per la Sicilia e la Calabria. L'esplosione causò danni al negozio e anche ad alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze, e solo per casualità non ferì nessuno. Per piazzare la bomba, Terranova partì dal capoluogo aretuseo. Adesso si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa dove dovrà scontare la pena disposta dal tribunale.