Dal prossimo lunedì, i siciliani con più di 80 anni potranno prenotare on line il vaccino anti-Covid . L'annuncio è stato dato dalla Regione Siciliana. Si partirà dalle ore 10 e bisognerà inoltrare la richiesta compilando il modulo presente sul sito prenotazioni prenotazioni.vaccinicovid. gov.it , raggiungibile anche tramite i portali sanitari della Regione, come Siciliacoronavirus.it e i siti delle Asp.

Dal prossimo lunedì, i siciliani con più di 80 anni potranno prenotare on line il vaccino anti-Covid. L'annuncio è stato dato dalla Regione Siciliana. Si partirà dalle ore 10 e bisognerà inoltrare la richiesta compilando il modulo presente sul sito prenotazioni prenotazioni.vaccinicovid. gov.it , raggiungibile anche tramite i portali sanitari della Regione, come Siciliacoronavirus.it e i siti delle Asp.

«Nei giorni scorsi, i tecnici informatici dell’assessorato della Salute hanno completato il processo di allineamento delle informazioni (tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana) con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione - si legge in una nota di palazzo d'Orleans -. Da lunedì sarà possibile, pertanto, accedere al sistema online che consentirà di scegliere il centro vaccinale siciliano più vicino e quindi determinare l’appuntamento per la somministrazione. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria. Oltre alla piattaforma online - specifica la Regione - sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800.009.966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 (esclusi sabato e festivi)».

«Inizia una nuova fase della stagione di contrasto al coronavirus - dichiara il presidente Nello Musumeci -. Assieme ad altre Regioni, abbiamo scelto di aderire al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l’emergenza e siamo particolarmente orgogliosi di essere i primi in Italia in questo servizio». I primi vaccini dovebbero essere somministrati a partire dal 20 febbraio, mentre dall'1 marzo inizierà la campagna vaccinale per gli over 80 che non possono lasciare le abitazioni. In totale i siciliani over 80 che andranno vaccinati sono circa 320mila.

«Poste Italiane ha messo a disposizione le sue competenze, le sue strutture logistiche e informatiche per contribuire alla realizzazione di una campagna vaccinale senza precedenti - commenta l’amministratore delegato Matteo Del Fante - La vaccinazione, quando sarà aperta a tutti coloro che ne faranno richiesta dopo la prima fase dedicata alle categorie protette, potrà essere prenotata oltre che online e tramite call center, direttamente all’Atm Postamat inserendo la propria tessera sanitaria, o attraverso i palmari in dotazione ai portalettere».