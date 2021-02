Non c'è stato niente da fare per Gaetano Inguanta. L'uomo di 85 anni travolto lungo la statale 410: la Naro-Canicattì. Il ferito, in gravissime condizioni, è stato trasferito con elisoccorso del 118 all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è morto. Sul posto dell'incidente stradale è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Naro che si è occupata di ricostruire la dinamica.