«Per uno che ha arbitrato Sinagra - Rocca di Caprileone, Verona - Udinese sarà una passeggiata». È solo uno dei tanti commenti dedicati sui social ad Alberto Santoro , arbitro messinese che domenica pomeriggio per la prima volta arbitrerà una partita di Serie A . Un traguardo importante per il fischietto peloritano sostenuto e festeggiato sui social, con tanto di immagine con l'hashtag #MessinaTornaInSerieA.

Ma Santoro, una gavetta lunga oltre quindici anni, partita dai campi più sconosciuti dell'entroterra siciliano e culminata con quattro stagioni nella rosa degli arbitri di Serie C, è famoso sul web soprattutto per essere stato protagonista involontario di uno dei video virali più cliccati degli ultimi anni. Correva l'anno 2011 e la giacchetta nera era il direttore di gara designato per la semifinale dei playoff di Prima Categoria tra Sinagra e Rocca di Caprileone, proprio lui fischiò la punizione trasformata in rete da Simone Bonfiglio sottolineata dal video dall'esultanza delirante del telecronista.

E proprio in memoria di quel video, che ha portato alla popolarità la compagine del Messinese, il Sinagra non ha fatto mancare il proprio in bocca al lupo a Santoro. «Il Sinagra Calcio rivolge un grosso in bocca al lupo e si complimenta con Alberto Santoro, che domenica pomeriggio dirigerà il suo primo match in Serie A - si legge sul canale social della squadra - Il fischietto messinese, prima di raggiungere questo prestigioso traguardo, ha arbitrato negli anni diverse gare del Sinagra Calcio. La più famosa, certamente, resterà la semifinale playoff 2010/2011 contro il Rocca di Caprileone, passata alla storia per il goal su punizione di Simone Bonfiglio che ha fatto poi il giro del web».