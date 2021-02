Il comune di Tortorici , il paese sui Nebrodi in provincia di Messina, da questa mattina è in zona rossa fino al 15 febbraio. I 78 casi di positivi accertati e le 120 persone in isolamento hanno fatto scattare l'allarme Covid all'Asp di Messina. Immediata è partita la richiesta alla Regione di misure più stringenti per contenere i contagi .

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci nei giorni scorsi ha firmato l'ordinanza in accordo con l'assessore alla Salute Ruggero Razza. L'ordinanza prevede il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici o privati, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Sarà sempre consentito il transito, in ingresso e in uscita, per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti l'emergenza, nonché per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.