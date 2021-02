In Sicilia i nuovi contagi quotidiani di Covid-19 tornano a sfiorare quota mille. Dopo alcuni giorni di calo, nelle ultime 24 ore sono state diagnosticate 984 infezioni. Attualmente sono 41.613 le persone che nell'isola sono positive. Rispetto a ieri si sono registrati anche 37 decessi (il totale dall'inizio della pandemia è di 3545).

Attualmente sono oltre 40mila le persone che si trovano in isolamento domiciliare. In ospedale invece, si trovano 1529 pazienti Covid, dei quali 202 in terapia intensiva, due in meno di ieri. Nelle ultime 24 ore, i tamponi effettuati, tra molecolari e rapidi, sono stati poco più di 22mila. Le guarigioni, invece, sono state circa 1500.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi casi: 556 tra Palermo e Catania, 145 a Trapani, 126 a Messina, 55 ad Agrigento, 52 a Siracusa, 34 a Caltanissetta, 9 a Enna e 7 a Ragusa.