Nel pomeriggio di ieri, un agente della questura di Siracusa, libero dal servizio, si è imbattuto in una poiana ferita, che si trovava in un appezzamento di terreno sito in contrada Cuba, nei pressi di Ognina. Il rapace era in grave pericolo perché attorniata da due cani randagi.

Non senza difficoltà l’agente è riuscito ad allontanare i cani e trarre in salvo la poiana che è stata portata nella sede della Azienda foreste demaniali della Regione, da dove sarà trasferita, nel pomeriggio, al centro recupero rapaci di Messina per ricevere le cure necessarie.