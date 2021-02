Nella giornata di oggi sono 766 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia, su 32.749 tamponi processati, con una incidenza del 2,3 per cento. La regione è al quarto posto per contagio in Italia (dopo Lombardia, Emilia Romagna e Campania). Nelle ultime 24 ore, ci sono state 30 vittime che portano il totale dei decessi a 3.508.