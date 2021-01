Un 24enne trapanese , nonostante fosse stato riscontrato positivo al Covid-19 e sottoposto pertanto ad isolamento domiciliare obbligatorio con provvedimento emesso dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, aveva lasciato la propria abitazione e se ne andava tranquillamente in giro con il rischio di contagiare altri cittadini e alimentare così un focolaio. Il fatto è stato scoperto dai carabinieri della compagnia locale .

Un 24enne trapanese, nonostante fosse stato riscontrato positivo al Covid-19 e sottoposto pertanto ad isolamento domiciliare obbligatorio con provvedimento emesso dall'Azienda sanitaria provinciale di Trapani, aveva lasciato la propria abitazione e se ne andava tranquillamente in giro con il rischio di contagiare altri cittadini e alimentare così un focolaio. Il fatto è stato scoperto dai carabinieri della compagnia locale.

I militari sono riusciti a bloccarlo e a interrompere la sua grave azione. Il giovane è stato denunciato. «Una situazione di pericolo che, potenzialmente, può portare a più gravi conseguenze - spiegano in una nota stampa i militari - quando ci sono cittadini che continuano a non indossare i dispositivi di protezione individuale». I carabinieri nel corso dell’attività, nei pressi di un bar, hanno dovuto sanzionare altre quattro persone proprio per il mancato rispetto dell’obbligo di indossare la mascherina.