Nove dipendenti del Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani, sono indagati per assenteismo. Secondo i carabinieri, che questa mattina hanno notificato per quattro di loro la misura cautelare dell'obbligo di firma, disposta dal gip del tribunale di Marsala, «si allontanavano dagli uffici del cimitero, secondo una prassi consolidata, senza giustificato motivo».

Allontanamenti dal posto di lavoro che secondo i militari si verificavano soprattutto martedì, in occasione del mercato rionale, «oppure per occuparsi di faccende prettamente private». Gli investigatori raccontano che gli indagati in alcuni casi rientravano anche nelle loro abitazioni e in un caso una dei nove si è recata in un negozio di pellicce.

Alcuni dei nove, inoltre, avrebbero fatto ricorso alla collaborazione dei colleghi che timbravano il loro cartellino, mentre in altri casi avrebbero dichiarato falsamente il malfunzionamento del badge elettronico. L'indagine ha portato alla scoperta di oltre cento ore di assenze ingiustificate dal posto di lavoro. Gli indagati dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato e di false attestazioni o certificazioni.