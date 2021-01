Intervento della finanza in un bar-tabacchi di Avol a. All'interno dell'esercizio commerciale sono stati trovati e sequestrati una serie di macchinette slot . Due erano nascoste all'interno di una stanza nascosta e all'interno si trovavano due clienti. Gli apparecchi, inoltre, sono risultati non collegati alla rete statale .

I finanzieri hanno sequestrato anche il denaro che si trovava all'interno delle macchinette, per un totale di 240 euro. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa che prevede una multa da 5mila a 50mila euro per ogni apparecchio. Scattata anche la sanzione per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-Covid.