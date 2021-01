La Sicilia è di nuovo arancione. Dopo due settimane di zona rossa, nell'isola da lunedì si potrà tornare a circolare liberamente all'interno del proprio Comune, mentre per lasciare i confini bisognerà avere un valido motivo. A deciderlo è stata l'ordinanza di ieri firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Tutte le regioni d'Italia sono state collocate in fascia arancione o gialla. In Sicilia, molto probabilmente, il presidente della Regione Nello Musumeci firmerà una propria ordinanza, che potrebbe incidere in particolar modo sulla data della ripresa delle lezioni in presenza nelle scuole superiori, istituti che di fatto sono chiusi da ottobre. Nelle seconde e terze medie (le prime hanno fatto lezione anche durante la zona rossa), già da lunedì si riprenderà con la didattica in presenza.