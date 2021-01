Bollettino Covid simile a quello di ieri in Sicilia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 944 - cinquanta meno di ieri - mentre i decessi 37 . Con l'ultimo aggiornamento il numero dei morti dall'inizio della pandemia supera quota 3400 e si ferma per il momento a 3408.

Bollettino Covid simile a quello di ieri in Sicilia. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 944 - cinquanta meno di ieri - mentre i decessi 37. Con l'ultimo aggiornamento il numero dei morti dall'inizio della pandemia supera quota 3400 e si ferma per il momento a 3408.

Attualmente sono 44.267 le persone che hanno in corso l'infezione. Di queste ce ne sono 42.683 in isolamento domiciliare, mentre in ospedale si trovano 1584 pazienti Covid. Guardando ai nosocomi, il numero dei posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva è di 211. Quattro in meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore, infine, il numero di tamponi effettuati, tra molecolari e rapidi, è di poco meno di 26mila. Questo nel dettaglio la ripartizione a livello provinciale dei nuovi casi: 468 tra Palermo e Catania, 141 a Trapani, 137 a Messina, 61 a Siracusa, 57 ad Agrigento, 53 a Caltanissetta, 17 a Enna e 10 a Ragusa.