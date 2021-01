Dalla denuncia in Consiglio comunale all’indignazione sui social. È bufera a Castellammare del Golfo su una festa di compleanno organizzata da una dipendente per il suo 50esimo nella sala giunta di Palazzo Crociferi. Le immagini della tavola imbandita hanno dato il la alle proteste dei cittadini che hanno chiesto chiarimenti e provvedimenti. La denuncia è del consigliere di minoranza Giovanni D’Aguanno, ma a confermare l’accaduto anche altri due consiglieri, non presenti quella mattina, Marilena Titola e Liliana Crociata , che hanno appreso da testimonianze. Il sindaco , all’oscuro della vicenda fino a quel momento in quanto non presente in ufficio, ha annunciato approfondimenti. Proprio ieri infatti ha preteso una relazione dagli uffici, che nel pomeriggio hanno consegnato sulla scrivania del primo cittadino la loro versione dei fatti.

Dalla denuncia in Consiglio comunale all’indignazione sui social. È bufera a Castellammare del Golfo su una festa di compleanno organizzata da una dipendente per il suo 50esimo nella sala giunta di Palazzo Crociferi. Le immagini della tavola imbandita hanno dato il la alle proteste dei cittadini che hanno chiesto chiarimenti e provvedimenti. La denuncia è del consigliere di minoranza Giovanni D’Aguanno, ma a confermare l’accaduto anche altri due consiglieri, non presenti quella mattina, Marilena Titola e Liliana Crociata, che hanno appreso da testimonianze. Il sindaco, all’oscuro della vicenda fino a quel momento in quanto non presente in ufficio, ha annunciato approfondimenti. Proprio ieri infatti ha preteso una relazione dagli uffici, che nel pomeriggio hanno consegnato sulla scrivania del primo cittadino la loro versione dei fatti.

«Nella mattina del 27 gennaio una dipendente del II settore - si legge nel documento - in concomitanza del proprio compleanno, ha portato delle torte e della rosticceria da offrire esclusivamente ai colleghi del primo piano del palazzo municipale che di norma giornalmente hanno modo, fra loro, di rapportarsi presso questa sede comunale per affrontare la quotidiana attività lavorativa. Si è acconsentito tacitamente - confermano i dirigenti nella nota presentata al sindaco - di usare la sala riunioni poiché in termini di ampiezza la più consona ad evitare assembramenti, così da permettere ai dipendenti di poter riempire il proprio piattino velocemente e uscire, dando la possibilità ai pochi altri di accedere. Si tiene a precisare che detti dipendenti erano debitamente forniti di mascherina anti-Covid e osservavano il dovuto distanziamento».

Il sindaco Rizzo, dal canto suo, dopo aver letto la relazione dei dirigenti, vuole vederci chiaro ma non risparmia attacchi politici. «Ritengo che si siano esacerbati gli animi e si siano usati termini e fatte congetture talvolta irrispettose nei confronti di molti - ha detto il primo cittadino - In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, anche per rispetto di chi ha sofferto e soffre, invito tutti a mantenere lucidità e corretto confronto democratico». Contattato da MeridioNews, Rizzo annuncia che si stanno valutando gli estremi per eventuali misure disciplinari. «Verificheremo se sussistono i presupposti per eventuali procedimenti. Il gesto va certamente condannato per il luogo e soprattutto per il momento in cui è stato fatto. Quest’anno, proprio per la pandemia, non ho consentito in sala giunta nemmeno il tradizionale scambio di auguri natalizi».

Intanto alcuni testimoni raccontano di una scena davvero surreale. «Mi trovavo a passare dal Municipio per motivi di lavoro ed effettivamente ho notato la sala apparecchiata e alcuni dipendenti che entravano per riempirsi il piatto. Non so quantificare il numero di persone, ma certamente non poche», racconta un dipendente comunale. La vicenda inoltre è stata confermata in Consiglio anche dalla consigliera di maggioranza Crociata che ha chiesto pubblicamente «di accertare chi ha autorizzato». Furioso il consigliere D’Aguanno che in consiglio ha usato parole molto dure. Stesse parole ribadite oggi dopo aver letto la relazione dei Dirigenti. «Stavo andando in un ufficio adiacente alla sala giunta per prelevare alcune delibere - racconta a MeridioNews il consigliere D’Aguanno - e mi sono trovato davanti questa scena: tavola apparecchiata e diversi dipendenti che si apprestavano a consumare. Noi come Amministratori dobbiamo dare il buon esempio. I nostri figli sono costretti a stare in classe con la mascherina per sei ore consecutive, senza poter festeggiare il proprio compleanno con i compagni e gli amici, mentre in Comune viene concesso? Lo trovo inaccettabile».

Gli fa eco la consigliera Titola che all’indomani della vicenda sottolinea: «Mi sarei aspettata da parte del sindaco una risposta di scuse e invece, con inopportuna arroganza, si sofferma sugli animi esacerbati e alle congetture offensive - attacca - Credo che ancora una volta abbia dimostrato inadeguatezza e incompetenza nell’espletare la sua carica».