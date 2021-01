Gli integratori per avere un fisico bestiale

Questa settimana, vi consigliamo una selezione di negozi dove è possibile acquistare integratori e cibi proteici . Nonostante le palestre siano chiuse - per le misure restrittive dovute al contenimento del nuovo coronavirus - in molti non hanno perso la voglia di fare sport all’aria aperta o hanno continuato l' allenamento in casa .

Questa settimana, vi consigliamo una selezione di negozi dove è possibile acquistare integratori e cibi proteici. Nonostante le palestre siano chiuse - per le misure restrittive dovute al contenimento del nuovo coronavirus - in molti non hanno perso la voglia di fare sport all’aria aperta o hanno continuato l'allenamento in casa.

• Integratori Outlet Catania

Catania, via Enrico Pantano 38/G

Per info chiamare il 389.5659796 oppure consultare la pagina Facebook.

• Integra Integratori per lo Sport

Catania, via Vittorio Emanuele Orlando 86

Per info chiamare lo 095444850 oppure consultare la pagina Facebook.

• Next Nutrition

Acireale (Catania), via Riccardo Wagner 16/C

Per info chiamare il 3394986969 oppure consultare la pagina Facebook.

• Nutrifit Shop

Catania, viale Mario Rapisardi 33

Per info chiamare il 3451679308 oppure consultare la pagina Facebook.

• Proteins Nutrizione per Lo sport

Tremestieri etneo (Catania), via Carnazza 10

Per info chiamare il 338 829 3395 oppure consultare la pagina Facebook.

• Fitness store

Gravina di Catania (Catania), via Vittorio Emanuele 91C

Per info chiamare 0956736471 oppure consultare la pagina Facebook.

• Olimpia Nutrition

Bronte (Catania), Cortile Paganini 10

Per info chiamare 3920516689 oppure consultare la pagina Facebook.

• Usa Fit Nutrition Integratori

Paternò (Catania), via Murano 3

Per info chiamare il 3934425382 oppure consultare la pagina Facebook.

• Nativa Integratori Naturali

Messina, via Reggio Calabria is. 19, n. 73

Per info chiamare il 3346825296 oppure consultare la pagina Facebook.

• Pro Life

Messina, via Antonio Martino 25

Per info chiamare il 3935018070 oppure consultare la pagina Facebook.

• Planet Nutrition

Fiumefreddo di Sicilia (Catania), via Umberto 24

Per info chiamare 3401999056 oppure consultare la pagina Facebook.

• Body Store

Palermo, via Maggiore Pietro Toselli 189

Per info chiamare il 3478154378 oppure consultare la pagina Facebook.

• Sport e Nutrition

Palermo, via Vincenzo di Marco 35

Per info chiamare 091 343 276 oppure consultare la pagina Facebook.