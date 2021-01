Trentotto morti e 996 nuovi positivi . Mentre ci si avvicina al termine della zona rossa, e in attesa di capire cosa decideranno il governo nazionale e quello regionale, i dati sulla pandemia in Sicilia restano significativi, specialmente sul fronte dei decessi. Sono 3334 le persone morte da marzo dell'anno scorso. Mentre per quanto riguarda le persone che hanno contratto il virus il totale sale a 132.603. Di queste, oltre 47mila hanno l'infezione in corso.

Se la stragrande maggioranza - 45.377 per l'esattezza - si trova in isolamento domiciliare, il resto è in ospedale. Sono 1653 i letti occupati nei reparti Covid, dei quali 232 in terapia intensiva. Tre in più di ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati poco meno di 30mila i tamponi, tra molecolari e rapidi, effettuati in Sicilia.

I quasi nuovi mille casi sono così ripartiti a livello provinciale: 192 a Messina, 97 a Siracusa, 87 a Trapani, 52 a Caltanissetta, 36 ad Agrigento, 17 a Enna e 15 a Ragusa. Il resto è diviso tra le province di Palermo e Catania; il dato nel dettaglio - il totale è 500 - da qualche giorno non è riportato sul bollettino del ministero della Salute.