Una neonata è morta nove giorni dopo il parto e adesso 19 tra medici e paramedici degli ospedali di Agrigento e Taormina sono indagati per omicidio colposo. L'avviso di garanzia ricevuto dai sanitari è stato presentato come atto dovuto dopo il fascicolo aperto dalla procura, che sta per conferire l'incarico per l'autopsia a un collegio di medici.