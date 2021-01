Il 90enne Giovanni Supan è scomparso ieri dalla sua casa di Modica . Capelli e baffi bianchi, corporatura esile, alto un metro e 80 centimetri, nato in Austria, residente a Tarvisio (in Friuli Venezia Giulia) ma domiciliato a Modica, l'anziano vive con la sorella e i nipoti in via Nazionale sulla Modica-Ispica, nel Ragusano. Dopo una riunione coordinata dalla prefettura che si è svolta nel centro operativo comunale modicano con tutte le forze operative coinvolte, continuano le ricerche .

L'uomo, le cui condizioni di salute sono buone, soffre di demenza senile. Stando a quanto ricostruito dai familiari, che hanno subito allertato le forze dell'ordine, Supan si sarebbe allontanato dall'abitazione ieri mattina senza più fare ritorno. L'anziano, che è stato descritto anche come un buon camminatore, non ha con sé il proprio cellulare. Nel momento in cui si è allontanato, Supan indossava un paio di jeans, una giacca verde militare, un cappellino e una tracolla dello stesso colore, un paio di scarponi di tipo militare.

Finora, nelle ricerche dell'anziano sono state impegnate otto squadre con cani da ricerca che hanno seguito per un tratto le tracce dell'uomo che porterebbero verso una zona extraurbana. Il territorio impervio e le condizioni meteo avverse non agevolano le ricerche che sono state interrotte alla mezzanotte e riprese questa mattina. Al gruppo di lavoro si è aggiunto anche il corpo forestale e si sta contattando un ulteriore gruppo di volontari che ha la disponibilità di droni.