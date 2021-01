Un 18enne è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere dalla polizia di Lentini , dopo che ieri è stato trovato con una grossa forbice addosso .

Il controllo è avvenuto in via Garibaldi. Il 18enne J.K.B., del posto, si muoveva con fare sospetto nelle vicinanze dell'ingresso di una farmacia. Sottoposto a perquisizione personale, non ha saputo motivare il perché avesse con sé la forbice.