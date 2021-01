Dopo diversi giorni il numero di contagi quotidiani in Sicilia scende sotto i mille. L'ultimo aumento, riportato nel bollettino del ministero della Salute, parla di 875 nuovi casi nell'isola su un totale di quasi 21mila tamponi , tra rapidi e molecolari. Per il resto, tuttavia, i numeri restano più che seri: si mantiene infatti sempre alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 30 i decessi registrati , dall'inizio dell'epidemia sono 3226.

Dopo diversi giorni il numero di contagi quotidiani in Sicilia scende sotto i mille. L'ultimo aumento, riportato nel bollettino del ministero della Salute, parla di 875 nuovi casi nell'isola su un totale di quasi 21mila tamponi, tra rapidi e molecolari. Per il resto, tuttavia, i numeri restano più che seri: si mantiene infatti sempre alto il numero dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 30 i decessi registrati, dall'inizio dell'epidemia sono 3226.

Sale anche quello dei letti occupati in terapia intensive: 227, ovvero quattro in più di ieri. I pazienti Covid negli ospedali siciliani, compresi dunque quelli ricoverati in area medica, sono 1658. In isolamento domiciliare si trovano quasi 46mila persone.