Uno scooter, in parte coperto con un lenzuolo, trasportato dentro il bagaglio lasciato aperto di una Fiat 600. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Noto hanno inseguito la macchina a Rosolini dopo averla intercettata, di notte, in via Sant'Alessandra. Due modicani, A.S. di 21 anni e A.D. di 44 anni, sono stati denunciati per ricettazione.

Raggiunta l'auto, i militari hanno intimato l'alt ma l'uomo alla guida ha tentato di fuggire. Durante l'inseguimento per le vie cittadine, il passeggero ha slegato lo scooter che, subito dopo una curva, è caduto a terra. Fermata l’auto in fuga, i carabinieri hanno recuperato il ciclomotore che è risultato provento di un furto avvenuto a Modica (in provincia di Ragusa) qualche ora prima.

Entrambi sono stati denunciati per ricettazione e multati per avere violato la normativa anti-Covid andando in giro in orario notturno. Il conducente dell'auto è stato anche sanzionato per le numerose violazioni commesse alle norme del codice della strada.