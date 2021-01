Sono 1158 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia, a fronte di 23.465 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 33 decessi che portano il totale delle vittime a 3194. È quanto si legge nel bollettino di oggi del ministero della Salute e della protezione Civile. Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge quota 47.627 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.444, di cui 223 in Terapia intensiva.