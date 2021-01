All'alt della polizia hanno risposto accelerando e dando vita a un inseguimento nelle vie cittadine. È quanto avvenuto ieri sera a Vittoria . L'auto in fuga si è ribaltata , ma anche in quella circostanza i tre occupanti, dopo essere usciti fuori, sono scappati . Due di loro, anche per via delle ferite, sono stati bloccati e portati in ospedale.

Il conducente - il 39enne M. F. L. - è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. All'uomo, risultato sprovvisto della patente di guida, sono stati sequestrati un coltello, un trapano e un'ascia. Denuncia anche per il passeggero, mentre sono in corso le ricerche della terzona persona. Per tutti scatteranno le contestazioni relative al mancato rispetto delle norme anti-Covid, il trio infatti si trovava in strada ben oltre il coprifuoco che scatta alle 22.