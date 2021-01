Una 30enne di Mazara del Vallo , positiva al nuovo coronavirus e asintomatica , ieri pomeriggio ha dato alla luce il suo quinto figlio . Il bambino di tre chili e 400 grammi è nato all' ospedale mazarese Abele Ajello con un parto eseguito seguendo rigidi protocolli di sicurezza . Subito dopo il parto, sia la madre che il neonato sono stati trasferiti, a bordo di due diverse ambulanze - nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell' ospedale Cervello di Palermo , il centro di riferimento ostetrico per donne positive al Covid-19.

Una 30enne di Mazara del Vallo, positiva al nuovo coronavirus e asintomatica, ieri pomeriggio ha dato alla luce il suo quinto figlio. Il bambino di tre chili e 400 grammi è nato all'ospedale mazarese Abele Ajello con un parto eseguito seguendo rigidi protocolli di sicurezza. Subito dopo il parto, sia la madre che il neonato sono stati trasferiti, a bordo di due diverse ambulanze - nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Cervello di Palermo, il centro di riferimento ostetrico per donne positive al Covid-19.

La 30enne, arrivata nel presidio ospedaliero del Trapanese già in travaglio avanzato, è stata sottoposta sia al tampone rapido che a quello molecolare. Entrambi risultati positivi. Dati i ristretti margini di tempo, la paziente è stata trasportata in una sala parto attrezzata per affrontare la situazione. Assistita dalla ginecologa Rosalia Crescenti, dall'ostetrica Giovanna Tornatore e dalla neonatologa Lucia Sciacca, ha dato alla luce il suo quinto figlio.

«Esprimo la mia personale soddisfazione per questo lieto evento avvenuto nell'ospedale di Mazara del Vallo - ha detto il commissario straordinario dell'Asp di Trapani Paolo Zappalà - ancora una volta si è trattato di un'eccellente prova di grande professionalità e preparazione dei medici che quotidianamente affrontano sul campo situazioni impegnative che richiedono la massima attenzione. Al tempo stesso - aggiunge Zappalà - è stata l'ennesima conferma dell'alto livello dei sistemi di controllo per il contenimento del Covid adottati nelle strutture ospedaliere aziendali, che consentono di affrontare qualunque emergenza nella massima serenità».