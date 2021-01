Un infermiere di 53 anni , originario di Messina, è stato arrestato dagli agenti di polizia del commissariato di Sant'Agata di Militello, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari di Patti , Domenico Molina, su richiesta del procuratore Angelo Cavallo e del sostituto Alessandro Lia.

L'uomo è finito ai domiciliari perché ritenuto responsabile di più furti aggravati ai danni di un collega commessi all'interno dell'ospedale di Sant'Agata di Militello. L'indagine è scattata dopo la denuncia presentata a gennaio del 2020 dall'operatore sanitario, che in diverse occasioni nei mesi precedenti, alla fine del proprio turno, si era accorto della mancanza dal proprio portafoglio, custodito in un armadietto chiuso a chiave, di piccole somme di denaro.

Il primo ammanco a ottobre 2019. L'infermiere mentre estraeva il portafoglio per prendere il badge si è reso conto della mancanza di 60 euro. Quello stesso mese gli sono stati portati via altri 70 euro, mentre a novembre in quattro giorni 290 euro e a dicembre altri 40 euro. I furti si sono ripetuti ancora nei mesi successivi fino ad arrivare a 13 episodi, con la sottrazione complessiva di 530 euro.