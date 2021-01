A ciascuno il proprio comfort food per la pandemia

L'alimento del cuore è un cibo capace far tornare il sorriso , di risvegliare ricordi felici o di suscitare emozioni positive . Dolce o salato, caldo o freddo, gourmet o casereccio: ognuno ha il proprio comfort food, un cibo dal valore quasi sentimentale e anche consolatorio . E, adesso che il fine settimana è alle porte, ecco una lista di ristoranti, pizzerie e pub - con servizi di asporto e domicilio - in cui ordinare una pietanza che dia ristoro al corpo e che coccoli l'anima.

E, adesso che il fine settimana è alle porte, ecco una lista di ristoranti, pizzerie e pub - con servizi di asporto e domicilio - in cui ordinare una pietanza che dia ristoro al corpo e che coccoli l'anima.

Pizzicotto

Palermo, via Resuttana 468

Prodotti di qualità da agricoltura locale e farine di grani antichi macinate a pietra; impasto con farine a chilometro zero di russello, tumminia e maiorca; lievitazione dalle 48 alle 72 ore.

Per asporto e domicilio, chiamare allo 091.513827.

Il Baglio

Ragusa, contrada Selvaggio

Servizio di asporto e domicilio attivo tutti i giorni, escluso martedì a cena; il sabato e la domenica anche a pranzo.

Per ordinare chiamare al numero 0932.686430 e su Whatsapp al 320.3034582.

Per prenotare il pranzo chiamare entro le 20 del giorno prima; mentre per la cena entro le 14.30 dello stesso giorno.

DL Food & Drink

Nicolosi, via Guglielmo Marconi 2

Aperto tutti i giorni. Per asporto e domicilio chiamare al numero 347.1401096.

Per maggiori informazioni, consultare le pagine Facebook e Instagram.

Borghetto Santa Caterina

Catania, viale XX Settembre 62

Aperto venerdì 22 e sabato 23 gennaio per asporto fino alle 22 e domicilio su foodys.it.

Per maggiori informazioni e per scoprire il menù, consulta la pagina Facebook.

Baghelè

Catania, via Martino Cilestri 83

Consegne a domicilio su foodys.it, asporto chiamando al numero 095.382728.

Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook.

Canusciuti

Catania, via della Lettera 13

Arancini (o arancine) di tutti i tipi.

Per i servizi di domicilio e asporto, è possibile chiamare lo 095.7394601, scrivere su Whatsapp o ordinare su foodys.it.

Per altre informazioni e per consultare il menù, visitare le pagine Facebook e Instagram.

Pizzeria Fior di Latte

Catania, via Duca degli Abruzzi 166

Per il servizio di asporto chiamare al numero 095.0973152.

Per maggiori informazioni è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram.