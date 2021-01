Nelle ultime 24 ore in Sicilia ci sono stati 28 morti e 1230 nuovi positivi. Anche oggi il bollettino del ministero della Salute registra dati significativi in tema di Covid. Nell'isola il numero delle terapie intensive continua a salire: 221 rispetto ai 216 di ieri. Nei reparti di area medica ci sono 1436 persone ricoverate, 23 meno di ieri. Nel complesso sono 1657 i soggetti ospedalizzati che hanno contratto il virus. A casa, invece, si trovano in isolamento 45.241 persone.