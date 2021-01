La zona rossa non aveva fermato la possibilità di scommettere . I carabinieri della Comapgnia di Siracusa hanno scoperto un punto di raccolta delle puntate che, pur tenendo abbassata la saracinesca, consentiva ai clienti di effettuare le scommesse facendo passare i pizzini con le indicazioni dei risultati da giocare attraverso la grata.

A insospettire i carabinieri è stato il costante via-vai. I militari sono intervenuti multando sia gli scommettitori che il titolare. Per quest'ultimo è stata disposta anche la sospensione dell'attività per un mese, dal momento in cui le ricevitorie potranno riaprire.

I controlli anti-Covid hanno riguardato anche le auto. Diverse le multe elevate. Sulla somma complessiva di undicimila, soltanto duemila sono legate a violazioni del codice della strada, mentre il resto è stato motivato con le violazioni del Dpcm in vigore.