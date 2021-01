Un 48enne è stato raggiunto dal Daspo Urbano, della durata di un anno, perché accusato di svolgere la professione di parcheggiatore abusivo a Marsala, nell'area pubblica di via Giulio Anca Amodei. L'uomo in passato era stato già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, per reati contro la persona, il patrimonio e per fatti di droga.