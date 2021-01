Lettere indirizzate a diversi destinatari, chiavi di abitazioni, un asciugacapelli , un cartello stradale , un apparecchio per auscultare visceri e un capretto appena nato e in pessime condizioni. È quanto è stato trovato all'interno di un carrello della spesa sottratto a un supermercato.

Lettere indirizzate a diversi destinatari, chiavi di abitazioni, un asciugacapelli, un cartello stradale, un apparecchio per auscultare visceri e un capretto appena nato e in pessime condizioni. È quanto è stato trovato all'interno di un carrello della spesa sottratto a un supermercato.

A spingerlo in via Livatino, a Enna, un 40enne - O.P., le iniziali - originario di Catania. L'uomo è stato fermato dalla polizia e agli agenti non ha saputo spiegare la provenienza della merce. L'animale, affidato a un veterinario, è morto.

Il 40enne è stato arrestato e denunciato per furto aggravato e maltrattamento di animali. Adesso si trova nel carcere di Enna, a disposizione dell'autorità giudiziaria.