Mamma, papà e figlio positivi al Covid-19 sono stati trovati mentre andavano in giro per la città di Messina in macchina. A beccarli, in via Pietro Castelli, sono stati i carabinieri. L'uomo di 46 anni, la donna di 38 anni e il loro figlio 20enne sono tutti e tre già gravati da precedenti di polizia.