Sono 1.439 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Numero che colloca l'Isola al secondo posto, dopo la Lombardia a quota 1.603, tra le Regioni con più casi nelle ultime 24 ore. Registrati 35 decessi che portano il totale delle vittime a 2.989. I dati sono contenuti nell'ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile nazionale.

Il numero degli attualmente positivi in Sicilia raggiunge così quota 46.4525 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.422 (12 in più rispetto a ieri) di cui 208 nei reparti di Terapia intensiva (quattro in meno rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 44.795 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 71.315, nelle ultime 24 ore 431. in Italia si registrano 12.415 nuovi casi su 211.078 test eseguiti, tra tamponi antigenici e molecolari. Le vittime sono in tutto 377.

La distribuzione nelle province vede Catania sempre al comando con 431 casi, Palermo 388, Messina 245, Trapani 44, Siracusa 192, Ragusa 53, Caltanissetta 59, Agrigento 22 e infine Enna con 5 nuovi casi accertati. Oggi per la Sicilia è stato il primo giorno in zona rossa.