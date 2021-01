Altri 38 morti e 1954 nuovi contagi in Sicilia. I numeri della pandemia confermano anche oggi il delicato momento vissuto dall'isola, dove da mezzanotte scatterà la zona rossa più rigida rispetto alle altre regioni , in seguito alla decisione del governo Musumeci di vietare le visite a casa di parenti e amici. Con il nuovo aggiornamento salgono 119.290 le persone contagiate dal virus da marzo. I decessi invece diventano 2954 .

Altri 38 morti e 1954 nuovi contagi in Sicilia. I numeri della pandemia confermano anche oggi il delicato momento vissuto dall'isola, dove da mezzanotte scatterà la zona rossa più rigida rispetto alle altre regioni, in seguito alla decisione del governo Musumeci di vietare le visite a casa di parenti e amici. Con il nuovo aggiornamento salgono 119.290 le persone contagiate dal virus da marzo. I decessi invece diventano 2954.

Il nuovo bollettino del ministero della Salute registra anche un leggero aumento dei posti occupati in terapia intensiva. Adesso sono 212, mentre il totale degli ospedalizzati è di 1618, cinque in più di ieri. Cresce di quattrocento unità anche il numero delle persone in isolamento domiciliare (43.834). Sul fronte delle guarigioni, nelle ultime 24 ore se ne sono registrate oltre 1500. Il dato sui tamponi effettuati, che adesso tiene conto anche di quelli rapidi, segna quasi 26mila test.

Questa la ripartizione a livello provinciale dei nuovi contagi: 443 a Catania, 434 a Messina, 423 a Palermo, 189 a Trapani, 154 a Siracusa, 120 a Caltanissetta, 76 ad Agrigento, 60 a Enna e 31 a Ragusa.