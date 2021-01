Avrebbe preteso dalla sua ex compagna dei soldi come risarcimento per avere interrotto la relazione sentimentale con lui e averne intrapresa una nuova. Per questo il 29enne siracusano Antonio Nicosia è andato, in piena notte (contravvenendo alle misure anti-Covid e a quelle a cui era sottoposto come sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno), sotto casa della sua ex convivente.