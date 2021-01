Un siracusano originario di Messina, Antonino Lombardo Facciale , è stato arrestato perché accusato di furto all'interno di un supemercato di Melilli. L'uomo, 25 anni, si è impossessato di sette bottiglie si superalcolici, nascondendole dentro il giubbotto per poi fuggire.

Un siracusano originario di Messina, Antonino Lombardo Facciale, è stato arrestato perché accusato di furto all'interno di un supemercato di Melilli. L'uomo, 25 anni, si è impossessato di sette bottiglie si superalcolici, nascondendole dentro il giubbotto per poi fuggire.

Dalla ricostruzione dei carabinieri, il 25enne prima di entrare in azione ha girovagato per le corsie del supermercato in attesa di colpire. Il personale di sicurezza, tuttavia, lo ha notato e ha allertato i carabinieri che arrivati sul posto lo hanno arrestato.

Dai controlli è emerso che, poche ore prima, il giovane era stato denunciato a piede libero per un furto simile. Considerata la recidività, l'autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari.