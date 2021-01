Scende il tasso di positività (che passa al 17,8 per cento dopo il 18,2 per cento di ieri) ma aumentano i ricoveri in ospedale. I dati del Covid-19 di oggi in Sicilia parlano di 1913 i nuovi positivi su 10.743 tamponi. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 40. Un numero che porta a 2805 quello delle persone decedute dall'inizio della pandemia.