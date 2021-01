Sono 1587 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia su 8698 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa, ma sempre molto alto al 18,25 per cento. Nelle ultime 24 ore, le vittime sono state 37. Un dato che porta a 2765 il numero totale dei deceduti dall'inizio della pandemia. Gli attuali positivi sull'isola sono 42.819, con un aumento di 1333 casi.