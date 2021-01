Un 40enne di Priolo Gargallo è stato arrestato dai carabinieri, con l'aiuto dell'unità cinofila di Nicolosi, per possesso ai fini di spaccio di marijuana . I militari si sono presentati a casa dell'uomo per eseguire una perquisizione, nel corso della quale il cane ha fiutato il nascondiglio dove veniva tenuta la droga.

Un 40enne di Priolo Gargallo è stato arrestato dai carabinieri, con l'aiuto dell'unità cinofila di Nicolosi, per possesso ai fini di spaccio di marijuana. I militari si sono presentati a casa dell'uomo per eseguire una perquisizione, nel corso della quale il cane ha fiutato il nascondiglio dove veniva tenuta la droga.

La marijuana era stata piazzata in un'intercapedine dietro a un mobile della camera da letto. Sono 18 le dosi trovate, per un peso di 17 grammi circa. Altri tre grammi sono stati trovati poco distante dentro a un involucro. Sequestrato anche un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

I Carabinieri di Priolo Gargallo con il supporto di un’unità cinofila del Nucleo di Nicolosi (Catania) hanno arrestato Davide Bosco, quarantenne del luogo già noto per i suoi numerosi precedenti di polizia per reati attinenti il traffico di sostanze stupefacenti.