Un 22enne di Ribera è stato arrestato venerdì scorso perché trovato con 280 grammi di hashish. La droga, nascosta all'interno di un thermos, è stata individuata dai carabinieri della locale tenenza. Per l'uomo sono stati disposti i domiciliari.

L'attenzione allo spaccio di droga, nel centro dell'Agrigentino, continua a essere alta dopo i decessi - in quel caso causati da droghe pesanti - del 21enne Alessio Cusumano e del 50enne Nicolò Failla, avvenute entrambe lo scorso novembre. Per la prima morte è stato arrestato il presunto spacciatore, Attilio Manisi, per la seconda le indagini sono ancora in corso.