Nonostante sia stato un anno difficile per la musica c’è chi è comunque riuscito a prendersi le sue soddisfazioni. Lidia Schillaci, cantante palermitana classe 84 cresciuta a Castellammare del Golfo, si è portata a casa il trofeo del programma televisivo Rai Tale e Quale Show, esibendosi, oltre che nel ruolo di Lady Gaga, Maria Callas, Giorgia, Whitney Houston, niente poco di meno che nei panni di Mina. È stata nonna Rosina a intuire per prima la grande passione di Lidia per la musica, quando un giorno, a 5 anni, mentre in casa la radio suonava, la vide precipitarsi vicino all'apparecchio e rimanere incantata sulle note del brano Summertime di Luis Amstrong. Per la prima volta Lidia confida che il suo grande desidero è quello di cantare quei brani. Da quel momento Rosina diventa la sua grande fan. Le regala le prime audio cassette e le basi musicali per cominciare, la sprona a coltivare quella passione che diventerà la sua professione.

«È stata una grande responsabilità ma anche una bella soddisfazione - racconta a MeridioNews - perché oltre a essere la mia cantante preferita, Mina è Mina. Spero sia arrivata soprattutto l’emozione della canzone, Io e te da soli, scritta da Battisti e Mogol. La vittoria mi ha dato tanta carica positiva e una forza incredibile per continuare a lavorare». Per la cantante la prima apparizione in un programma tv risale a quando di anni ne aveva 17. Periodo in cui la madre decise di iscriverla a Operazione Trionfo, condotto da Miguel Bosè e dove ebbe modo di incontrare e di cantare con artisti del calibro di Dion Warwick, Celine Dion, Phill Collins, Tom Jons e molti altri. Al termine del programma conquista il secondo posto sul podio e grazie a questo successo ottiene un contratto discografico con Warner Music Italy.

«Da un bel po’ - svela - mi sto concentrando sulla costruzione del mio album, ma non mi sono fermata un attimo. A Natale ho aperto la stagione Disney su Rai1, è stato emozionante». I fan nella sua carriera giocano un ruolo fondamentale. Anche grazie al potere dei social network che la cantante ha saputo sfruttare a suo favore. «Ho un bellissimo rapporto con le persone che mi seguono, cerco sempre di rispondere a tutti quelli che mi scrivono e di restare in contatto con loro. Per me è importante esserci ed essere me stessa al cento per cento, per entrare in empatia con le persone. Con alcune addirittura si è creata una vera e propria amicizia che dura da anni».

La pandemia, con i concerti tutti annullati, ha dato nuova linfa anche alle dirette social. Lidia ha iniziato a fare dirette dal Colosseo e da altri monumenti italiani, creandosi il suo palcoscenico personale attraverso il format #StreetShow #LidiaLive e attirando l’attenzione non solo di milioni di follower, ma anche di importanti nomi del mondo dello spettacolo come la modella e conduttrice americana Tyra Banks, Fiorello, Nicola Savino e Samantha Cristoforetti, connessa addirittura dallo spazio. «Volevo portare i posti più belli d’Italia nelle case e nei telefoni delle persone di tutto il mondo. I social, se usati con intelligenza, sono uno strumento incredibile che ti offre l’opportunità di essere ascoltato. Penso sia questo l’aspetto più importante».