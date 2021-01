Ha sparato, colpendolo al torace, al vicino di campagna durante una lite. Questa l'accusa rivolta dai carabinieri di Terme Vigliatore a un 80enne. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio aggravato. I militari sono intervenuti ieri intorno alle 19, allertati dai sanitari che avevano soccorso un 64enne.

La vittima ha raccontato di essere stato ferito a Rodì Milici, mentre si trovava in contrada Calvano. L'80enne avrebbe sparato per attriti personali usando un revolver Smith&Wesson. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. Il 64enne, invece, è stato ricoverato all'ospedale Papardo.