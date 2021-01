Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia oggi su 5093 tamponi eseguiti, con una percentuale di contagiati pari al 14,4 per cento . Il numero degli infetti cala sensibilmente rispetto a ieri così come quello dei test processati in laboratorio. Nella giornata di venerdì i positivi erano stati 1122 a fronte di 7497 tamponi . Rimane invece invariato il numero delle vittime, 28 . Dall'inizio del 2021 i morti accertati sono così 56 in totale .

Sono 734 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia oggi su 5093 tamponi eseguiti, con una percentuale di contagiati pari al 14,4 per cento. Il numero degli infetti cala sensibilmente rispetto a ieri così come quello dei test processati in laboratorio. Nella giornata di venerdì i positivi erano stati 1122 a fronte di 7497 tamponi. Rimane invece invariato il numero delle vittime, 28. Dall'inizio del 2021 i morti accertati sono così 56 in totale.

Negli ospedali siciliani i ricoverati sono 1276: di questi i pazienti in regime ordinario sono 1090, (più 17), e in Terapia intensiva 186 (più 10). I guariti sono 103. La distribuzione nelle province vede Catania nuovamente in testa con 271 positivi accertati. Seguono Palermo 183, Messina 103, Siracusa 90, Enna 40 Trapani 26, Ragusa 17, Caltanissetta 3 e Agrigento con un solo caso.